شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دخول براد بيت فى قصة حب جديدة مع عارضة أزياء شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلي ميل خلال تقريرعن عدم صحة الأخبار التي أكدت ارتباط براد بيت بقصة حب جديدة، مع عارضة الأزياء الشهيرة اميلي، إذ أكد التقرير أن الثنائى لا يوجد بينهما أي قصص حب ولا يتواعدان مثلما أكدت تقارير في الآونة الأخيرة، كما ذكر تقرير لموقع PageSix أن علاقتهما لم تتعدي حدود الصداقة، مؤكداً أنهما تقابلا بالفعل في مدينة بايطاليا مؤخراً.

وأضاف التقرير أن تلك المقابلة لم تكن لهما فقط، ولكن شملت مجموعة أخري من الأصدقاء، الذى يحظون بعلاقة جيدة معاً.



اميلى

على جانب آخر قرر الممثل العالمى براد بيت الدخول إلى عالم منتجات التجميل، من خلال إطلاق خط للعناية بالبشرة، الذى يناسب الجميع، حيث يسعى بيت من خلال منتجاته، إلى إبطاء عملية شيخوخة الجلد بقدر الإمكان، بغض النظر عن نوع البشرة، وبالتالي فإنه يحميها من التقدم في السن، وفقًا لموقع الشركة.

وصرح بيت لـ مجلة Vogue قائلا:"لا أريد أن أهرب من الشيخوخة، لأنه مفهوم لا يمكننا الهروب منه، وأتمنى من الجميع أن يحاولوا التأقلم مع الفكرة، كما أننى أرى أن فكرة مكافحة الشيخوخة "سخيفة" و "قصة خيالية"، ولكن الحقيقة تكمن في علاج البشرة بطريقة صحية".

ويضيف الموقع أن المنتجات، التي تتراوح أسعارها بين 80 دولارًا إلى 385 دولارًا، تحتوي على مكونين نشطين حصريين حاصلين على براءة اختراع وهما GSM10 و ProGR3.