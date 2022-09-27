شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تلغى متابعة زوجها وتحذف صورهما من إنستجرام للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت الفنانة نسرين طافش متابعة زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوى، كما حذفت كافة الصور التي تجمعهما على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر ونصف، كما قام شريف بنفس الأمر وحذف كافة الصور التى تجمعه بزوجته نسرين من على حسابه بموقع انستجرام.



نسرين طافش نحذف صورها من زوجها وتلغى متابعته

وتعد هذه المرة الثانية التى تلغى فيها نسرين طافش متابعة زوجها وتحذف صورهما من على السوشيال ميديا، حيث قامت بذلك الشهر الماضى وانتشرت أنباء وقتها عن انفصالها، قبل إعادتها متابعة زوجها ونشر الصور مرة أخرى، ورد شريف الشرقاوى وقتها على ذلك، بنشر شريف صورة تجمعه بها خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:"نسرين طافش زوجتى وست الستات كلها ولها مطلق الحرية فى التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحريتها، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

يذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها في شهر يوليو الماضى، نشرت صورة ممسكة بيد زوجها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، وبعدها نشرت أكثر من صورة تجمعها بزوجها من شهر العسل الذى قضته معه في الفيوم.

وتنتظز نسرين طافش طرح فيلم "أخى فوق الشجرة" الذى تشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الأول للفيلم وظهر رامز جلال على الأفيش بظهره وبوزن زائد وهو جالس فوق أحد الأشجار.

كما تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.



نسرين طافش وشريف شرقاوى