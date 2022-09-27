أصالة : ” أنا في مرحلة الشفاء من عملية تجميل “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - أثارت الفنانة السورية أصالة جدلا واسعا بين المتابعين خلال الساعات الماضية على خلفية ظهورها الأخير في حفلها بمدينة دبي .

حيث ظهرت أصالة بتغير كبير في ملامحها وصل إلى أن شبهها البعض بسبب هذا التغير بالفنانة المغربية بسمة بوسيل .

وعلقت أصالة في لقاء لها مع برنامج “The Insider بالعربي” على سبب تغير ملامح وجهها الذي يرجع إلى إجرائها لعملية تجميل .

فقالت :” هذا موضوع يطول شرحه .. لسه أنا في طور الشفاء وما تسألني شو لإن هذا الموضوع لازم اقعد فيه على كرسي ونحكي من الأول ” .