كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - أثارت الفنانة السورية أصالة جدلا واسعا بين المتابعين خلال الساعات الماضية على خلفية ظهورها الأخير في حفلها بمدينة دبي .
حيث ظهرت أصالة بتغير كبير في ملامحها وصل إلى أن شبهها البعض بسبب هذا التغير بالفنانة المغربية بسمة بوسيل .
وعلقت أصالة في لقاء لها مع برنامج “The Insider بالعربي” على سبب تغير ملامح وجهها الذي يرجع إلى إجرائها لعملية تجميل .
فقالت :” هذا موضوع يطول شرحه .. لسه أنا في طور الشفاء وما تسألني شو لإن هذا الموضوع لازم اقعد فيه على كرسي ونحكي من الأول ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة : ” أنا في مرحلة الشفاء من عملية تجميل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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