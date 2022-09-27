أسما شريف منير تفاجئ الجميع بظهورها الأخير بوزن زائد.. لن تصدّق كيف بدت!! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير «إنستجرام»، فيديو جديدًا من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.

لفتت أسما شريف منير الأنظار في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن زيادة وزنها.

إطلالة أسما شريف منير:

انتعلت أسما شريف منير حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الفضي مع كلاتش صغيرة الحجم بنفس اللون، كما تزينت إبنة الفنان المصري ببعض الأكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على تسريحة شعر بسيطة مع ماكياج جذاب مرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أسما شريف منير تظهر بلون شعر غريب:

من ناحية أخرى، فاجأت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة أثارت سخرية البعض منهم

حيث نشرت أسما من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جديدة، ظهرت فيها من داخل أحد صالونات التجميل، بلون شعر برتقالي وبقصة قصيرة

وقد علّق الكثير من متابعو أسما على النيولوك، حيث جاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (قمر ماشاءالله يا سمسمة ..بس بعيد عن الصورة اللون ده بيفكرني قوي بحزلقوم)، (قمر وجميلة)، (حزلقوم.. ليه بس كده بس كده بس)، وغيرها.

أسما شريف منير: عايزة أتجوز تاني

وكانت الإعلامية أسما شريف منير، قد صرحت منذ أيام خلال حضورها العرض الخاص لفيلم “الدعوة عامة” برغبتها في الزواج مجددًا، مؤكدة أنها لن تتخلى عن فكرة الحب والزواج لأن ذلك حقًا لها.

يُذكر أن أسما شريف منير كانت قد تزوجت مرتين، المرة الأولى من محمود السكري، وأثمر زواجهما عن ابنتهما لارا، والمرة الثانية من الفنان محمود حجازي، ولكنهما انفصلا منذ فترة.

أسما شريف منير تثير الجدل بعد الظهور مع طليقها الأول

وظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، مع طلـيقها محمود السكري في صورة جمعت بينهما، ونشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، وذلك في أول صورة تجمع بينهما يتم نشرها علانية عبر السوشيال ميديا.

صورة أسما شريف منير، مع طليقها محمود السكري، جمعت بينهما في يوم عائلي، وظهرت معهما ابنتهما لارا، وبعض من الأصدقاء، ولكن الظهور المفاجئ فتح باب التساؤلات حول عودتهما لبعضهما البعض مرة أخرى.

خلاف قديم بين شريف منير وأسما

يُذكر أنه كان خلافا قديمًا نشب بين الفنان شريف منير وابنته أسما، ولكن الفنان تراجع عن موقفه وقدم اعتذارا لابنته.

وكان شريف منير قد شارك فيديو لأغنية مدحت صالح وعفاف راضي أجمل بنوتة، وكتب رسالة اعتذار وأكد أنه لم يكن لطيفا معها.

لترد أسما قائلة: “هي دي تقريبا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين”.

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