كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في قرار إنجاب الأطفال وضرورة توفير البيئة المناسبة المحيطة به وفقا لما درسته بعلم النفس .
فقالت ياسمين صبري خلال استضافتها ببرنامج “صاحب السعادة” : ” الأطفال جمال أوي طبعا ولازم الإنسان اللي يقرر يجيب أطفال يكون مهيأ نفسيا وبيته مهيأ ” .
تابعت : ” إن الطفل ده ما يعيش في عصبية، صوت عالي، صريخ، دراما .. علشان أنا دارسة علم نفس عارفة إن الطفل ده من بداية 5 سنين بيتأثر بكل حاجة وشخصيته بتتكون ” .
وعن رغبتها وحاجتها للأمومة وسؤال إسعاد يونس لها “عايزة حد يقولك يا ماما؟”، أجابت ياسمين صبري قائلة : ” دي مفاجأة بقى ومش هتكلم فيها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري عن رغبتها في الأمومة : ” دي مفاجأة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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