ياسمين صبري عن رغبتها في الأمومة : ” دي مفاجأة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في قرار إنجاب الأطفال وضرورة توفير البيئة المناسبة المحيطة به وفقا لما درسته بعلم النفس .

فقالت ياسمين صبري خلال استضافتها ببرنامج “صاحب السعادة” : ” الأطفال جمال أوي طبعا ولازم الإنسان اللي يقرر يجيب أطفال يكون مهيأ نفسيا وبيته مهيأ ” .

تابعت : ” إن الطفل ده ما يعيش في عصبية، صوت عالي، صريخ، دراما .. علشان أنا دارسة علم نفس عارفة إن الطفل ده من بداية 5 سنين بيتأثر بكل حاجة وشخصيته بتتكون ” .

وعن رغبتها وحاجتها للأمومة وسؤال إسعاد يونس لها “عايزة حد يقولك يا ماما؟”، أجابت ياسمين صبري قائلة : ” دي مفاجأة بقى ومش هتكلم فيها ” .