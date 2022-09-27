شاهدوا.. ريم البارودي بالمايوه الأسود الجرئ.. ودّعت الصيف في حمام السباحة – «صور»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - نشرت النجمة المصرية الشابة ريم البارودي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها فى وداع إجازة صيف 2022.

وظهرت ريم البارودى بإطلالة جريئة، نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بـ “المايوه” الأسود، وهى تسبح فى حمام سباحة، والماء تغمرها

وارتدت نضارة شمسية سوداء وهذا ما تماشي مع إطلالتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الماكياج ولم تترك شعرها منسدلاً ورفعته حتى تتمكن من السباحة.

وتفاعل متابعي الفنانة الشابة مع هذا المنشور بشكلٍ لافت، مشيدين بجمالها المميز التي باتت تتمتع به وتحرص دائمًا على ابرازه خلال منشورتها و أيضًا من خلال جلسات التصوير الجديدة التي تخضع لها مؤخرًا.

دبلة فى يد ريم البارودى تثير الجدل:

من ناحية أخرى، أثارت “الدبلة” التى ظهرت فى يد الفنانة ريم البارودى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا بعد نشرها صورة وهى ترتدى الدبلة ومعها يد رجل على حسابها الشخصى “إنستجرام”.

هذه الصورة فتحت باب التساؤلات حول خطبة الفنانة ريم البارودى خصوصًا وأنها لم تعلن خطبتها حتى الآن بشكل رسمى، وسعى متابعيها معرفة خطبتها من عدمه، وهو ما ستكشفه لنا الأيام القليلة المقبلة.

يُشار أن ريم البارودى كانت قد اعترفت العام الماضي أنها تعيش قصة حب جديدة مع أحد رجال الأعمال، لكنها رفـضت تمامًا الكشف عن هويته أو التصريح بأي تخص هذه العلاقة، كاشفة أسباب إخفـائها هوية حبيبها الجديد، أو ذكر أي تفاصيل عنه بقولها: “مش هقول دلوقت.. وإحنا عندنا المجتمع الشرقي بيرفـض الحاجات اللي زي دي.. لما يبقى في حاجة حقيقية هقول”.

وكانت قد أكدت الكثير من التقارير الصحفية منذ عدة أشهر أن الفنانة المصرية ريم البارودي تعيش حاليًا قصة حب جديدة.

أحدث أعمال ريم البارودي:

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودى كان “مسلسل نقل عام“، والذى تدور أحداثه حول قصة أحمد الشربينى الذى يعمل سائقًا بهيئة النقل العام.

ويحكي المسلسل عن أحمد الشربينى رجل متزوج ولديه 6 أبناء، ويقيم المتزوجون منهم معه فيشكلون عبئًا إضافيًا، ثم تظهر إبنتيه من زوجته الأولى بعد 30 عامًا، فتتوالى الأحداث حتى يتورط فى عملية تهريب كبيرة.

جدير بالذكر، أن من أهم أعمال ريم البارودى مسلسلات: حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية و منها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

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