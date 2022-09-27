هذه الطفلة أصبحت فنانة مصرية شهيرة تزوجت رجل مُسلم وأشهر أعمالها “فارس بلا جواد”.. قوي الملاحظة سيتعرف عليها



كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - هي ممثلة مصرية موهوبة تقلبت بين ألوان الفنون المختلفة لتثبت براعتها، صوتها الرقيق فتح لها بوابة الغناء على مصراعيها، وموهبتها التمثيلية الثقيلة مكنتها من العمل مع العظماء في السينما والمسرح

إنها الفنانة سيمون التي تداولت صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها وهي في عمر الطفولة، وظهرت سيمون في الصورة وهي برفقة شقيقها “سركيس”.

وكان اللافت للانتباه أن ملامح سيمون لم تتغير أبدا، فكانت ملامحها هادئة وأنيقة مثلما اعتاد الجمهور، لكنها في هذه الفترة اعتمدت لوك الشعر القصير بالإضافة إلى أنها كانت تتمتع بوزن زائد خلال هذه المرحلة.

سيرتها الذاتية:

الفنانة المصرية سيمون، اسمها الكامل هو سيمون فيليب بشاي، وهي تحمل الديانة المسيحية، ولدت في 14 يونيو عام 1966 وهي من مواليد حي شبرا في القاهرة، درست الأدب الفرنسي في جامعة عين شمس كما درست في الجامعة الأمريكية، بدأت مسيرتها الغنائية عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية وقدمت أغنية باللغة اليونانية. ثم شاركت في مجال التمثيل وقدمت عدة أعمال فنية متنوعة

الحياة الشخصية لـ سيمون

الفنانة سيمون تزوجت من خبير القانون الدولي محمد رؤوف غنيم الذي يحمل الديانة الإسلامية وذلك منذ عام 2009 ولكنها لم تظهر معه إلا نادراً، وكان أول ظهور لهما منذ 3 سنوات خلال حفل زفاف الإعلامية جيهان منصور والذي حضره مجموعة من الفنانين والفنانات، التقطت بعض الصور التي تجمع سيمون مع زوجها برغم أنها ذكرت من قبل أنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية كما أن علاقتها مع زوجها جيدة جداً وأنه متفهم لطبيعة عملها ودائم التشجيع لها.

المسيرة الفنّية للفنانة سيمون:

استطاعت سيمون أن تتنوع في الفنون التي تقدمها فقدمت الغناء والتمثيل التلفزيوني والسينمائي وبرعت على خشبة المسرح، قدمت العديد من الأعمال الفنية والأغاني الجميلة، كانت بداية مسيرتها الفنية في الغناء عندما قدمت أول أغنية لها باللغة اليونانية في مهرجان الصداقة المصرية، ثم شاركت في أول فيلم سينمائي لها عام 1988 بعنوان “يوم حلو ويوم مر”، ومع بداية فترة التسعينات كان انطلاق الفنانة سيمون في عالم الغناء والتمثيل فقدمت أغنيتها الشهيرة “مش نظرة وابتسامة”، وأغنية “بتكلم جد” مع الفنان حميد الشاعري.

توالت أعمالها الفنية فقدمت دور البطولة أمام النجم عمرو دياب في فيلم “آيس كريم في جليم”، ثم شاركت في عدة مسرحيات مع النجم محمد صبحي وتألقت في دور كارمن، مسرحية “لعبة الست” وغيرها، كذلك كان لها حصيلة أعمال متنوعة في الدراما المصرية لعل من أبرزها دور صباح الذي أدته ببراعة في مسلسل “بين السرايات”، ثم اختتمت آخر أعمالها بدورها المتميز في مسلسل “قيد عائلي” والذي تم عرضه في عام 2019 مع الفنان القدير عزت العلايلي والفنان القدير صلاح عبدالله والنجمة بوسي والنجمة ميرفت أمين وغيرهم.

سيمون تدخل عالم الغناء بالصدفة:

تحدثت الفنانة سيمون في حديث لها أنها دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة وأن الفنان مدحت صالح كان سبب كبير في دخولها، وروت هذه القصة، قالت أن الفنان مدحت صالح كان ينظم لحفل غنائي كبير في الجامعة، وهي كانت واحدة من المنظمين للحفل ولكن تأخر الفنان مدحت صالح عن موعد الحفل.

وتابعت سيمون: “الناس بدأت تزعق خالص فأصحابي خلوني أطلع أغني لغاية ما يجي والناس انبسطت جداً ومن هنا بدأت رحلتي وأنتجت أول ألبوم”، كذلك تناقلت بعض الأخبار أن الفنانة سيمون هي شقيقة الفنانة أنوشكا ولكنها مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة.

سيمون في مسلسل “بين السرايات”

تحدثت الفنانة سيمون خلال استضافتها عن دور صباح الذي قدمته في مسلسل “بين السرايات” والذي تم عرضه في عام 2015، كما صرحت أن المخرج سامح عبد العزيز هو من أصر على تقديمها هذا الدور وراهن عليها أنها سوف تنجح فيه، كذلك أشارت أنها كانت مستمتعة جداً وهي تمثل في هذا المسلسل خاصةً في ظل تواجد مجموعة كبيرة من النجوم.

وأوضحت أيضاً أن الناس في الشوارع مازالت تتذكرها في هذا الدور وتشير إليها وتقول صباح مما يعني نجاح الدور، شارك في بطولة المسلسل الفنان سيد رجب، الفنان باسم سمرة، الفنانة روجينا، الفنانة أيتن عامر وغيرهم.

سيمون تبتعد عن الفن:

تحدثت الفنانة سيمون عن الفترة التي غابت فيها عن الساحة الفنية فقالت إنها لم تختف بل إنها اعتادت على تقديم الأدوار التي تقتنع بها، ومن المعروف أن الفنانة سيمون خلال هذه الفترة التي غابت فيها عن الساحة الفنية كان لها نشاط ملحوظ في الأنشطة الخيرية، سواء في علاج مرضى السرطان أو مساعدة المكفوفين أو كبار السن أو مرضى الإيدز.

كما أنها أحيت حفل غنائي خيري للمؤسسة الوردية لمكافحة سرطان الثدي، وشاركت في افتتاح أول بنك لبحوث الخلايا الجذعية بمستشفى الأطفال الجامعي في المنصورة بالإضافة دعم مؤسسة نعم لإنقاذ إنسان، كذلك فقد عادت سيمون بقوة وقدمت عدة أعمال فنية ناجحة.

الأعمال الفنية لـ سيمون:

تألقت سيمون في أعمالها الفنية فقدمت أدواراً عدة في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات أيضاً ونذكر بعض منها: مسلسل “زيزينيا”، مسلسل فارس بلا جواد فيلم “آيس كريم في جليم” مع النجم عمرو دياب وفي المسرح تألقت سيمون في عدد من المسرحيات مع الفنان محمد صبحي أشهرها “كارمن”، في عام 2009

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