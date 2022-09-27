شكرا لقرائتكم خبر عن موقف دي ماريا من البقاء داخل جدران "السيدة العجوز" فى الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إيطالية موقف اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من الإستمرار مع يوفينتوس الإيطالي فى الموسم المقبل، يأتي ذلك يعدما انتقل اللاعب لصفوف الفريق الفريق مطلع هذا الموسم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، فى صفقة إنتقال حر.

وأوضحت التقارير أن اللاعب ليس سعيدًا بالتواجد داخل الفريق الإيطالي فى الفترة الحالية، مما قد يدفع جديًا للرحيل خلال الفترة المقبلة، على الرغم أن الفريق تعاقده مع مواطنه باريديس لاعب الوسط، إلى أن اللاعب ما زال لا يشعر بالإرتياح داخل "السيدة العجوز".



أسباب رغبة دي ماريا فى الرحيل!

ويري اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن الفريق الإيطالي أقل من طموحه الذي كان يتوقعه، خاصة أن الفريق سيعاني هذا الموسم فى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي أمام قوة روما وميلان، إضافة إلى إقتراب الفريق من توديع بطولة دوري أبطال هذا الموسم.

وأشار اللاعب أن خطوة إنتقاله ليوفينتوس، جاءت من أجل تحقيق الألقاب وليست للنزهة والحصول على الأموال فقط، كما أن اللاعب لا يحظي بالدعم الإعلامي والجماهيري الذي كان يتمتع به حينما كان لاعبًا فى صفوف باريس وريال مدريد فى فترته السابقة.



لماذا رحل دي ماريا عن باريس فى الصيف؟

وبالنظر إلى رحيل اللاعب من صفوف باريس، نجد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الخسارة أمام ريال مدريد فى دوري الأبطال والتي أربكت جميع حسابات الفريق الباريسي، بعد أن كانت لديه رغبة فى التجديد لموسم آخر مع الفريق، الشئ الذي لم يلقي به ترحيب من مسئولي النادي للفرنسي.