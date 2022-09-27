سمية الخشاب تثير الجدل وتوجه رسالة:"أنا ممكن أقرأ التاروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لجمهورها بشأن قراءة "التاروت".

وكتبت الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"طيب أنا ممكن أقرأ لكم التاروت، هختار ناس عشوائية واعملهم reading".

وانهالت تعليقات الجمهور بعد إثارتها حالة من الجدل، وجاءت كالتالي :"نخاف عليكي ما تعرفي، اختاريني، يلا بسم الله، أنا سنجل شنو القادم يا ست الكل، مستني يا فنانة، قوليلي علشان حاسه إن في حاجات غريبة بتحصلي، يلا اقرئي لي التاروت خلي شوف، فنانة كاملة متكاملة، اختارينا يا سوسة، معنا تليفون ونقول الو".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في فيلم "التاروت"، يشارك في بطولته كلا من رانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان 2021.

بينما رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.