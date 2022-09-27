"فين ماما".. الجمهور يغازل والدة مايان السيد في أول ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة الشابة مايان السيد والدتها بعيد ميلادها.

ونشرت مايان صورة مجمعة في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد يا أمي الجميلة، أنت تعني العالم بالنسبة لي، أحبك".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي:"كل سنة وحضرتك طيبة يا حماتي المستقبلية، ما تقولي يا بنتي فين ماما، كل سنة وحماتي طيبة، مايان ميونة كل سنة وماما ممومة بخير، ماما نحلة، ياه أخيرا شفنا النحلة، جميلة وقمر، كل سنة وأنتي طيبة يا أم مايان، ماما إزاي؟، حماتي".

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية "حلم حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.