"مايوه إزاي بالكرش دا".. بدرية طلبة :"أنا بلبس مايوه شرعي" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة بدرية طلبة أنها لا ترتدي "المايوه"، ولكنها تفضل "المايوه الشرعي".

وأضافت بدرية، خلال لقائها في برنامج "البخت"، المعروض على قناة "الشمس"، :"ألبس مايوه إزاي بالكرش دا، أنا لحد دلؤتي بلبس مايوه شرعي، وبنزل بيه المياة، وبلعب مع أولادي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، وهو من بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، دينا محسن (ويزو)، سوزان نجم الدين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

كما شاركت بدرية في مسرحية "حلم أمينة"، بطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، عبدالله الحمادي، إيمان فيصل، تأليف علي دوحان، إخراج محمد جمال الشطي".