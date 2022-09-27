بدرية طلبة تبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج "البخت"، المعروض على قناة "الشمس".

وتحدثت الفنانة بدرية طلبة عن علاقتها بالفنان الراحل سمير غانم بعد عرض صورة له في فقرة ضمن البرنامج ، قائلة:"يا حبيبي، أنا هتكرم يوم الخميس في دورة باسم الفنان سمير غانم في مسرح في الإسكندرية".

وأضافت :"أنا بحبه جدا، علاقتي بسمير كان ضحك وهزار، وكان بيعلمني إزاي أرمي "الافيه"، وهو راجل خير أوي أوي، غرفته في المسرح كانت مفتوحة للناس كلها".

وتابعت بدرية باكية، :" الناس الحلوة صعب تشوفيهم كدا وهما مش موجودين قدامك".

واختتمت :"سمير غانم راح في دنيا تانية، وبناته مهما ضحكوا قلوبهم مكسورة، وربنا يصبرهم، لأنه هو أب حلو، أنا إيمي لما بتبعت لي "فويس" أنا بدمع"، ومش كل الأمهات والأبهات بيتبكي عليهم، في أب وأم لما بيروحوا الدنيا بتسود، وصعب الحياة من غيرهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، وهو من بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، دينا محسن (ويزو)، سوزان نجم الدين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.