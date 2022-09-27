بدرية طلبة تكشف رأيها في أعمال محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج "البخت"، المعروض على قناة "الشمس". وكشفت بدرية رأيها في أعمال الفنان محمد رمضان، قائلة :"محمد رمضان على طول مثير للجدل، ويمكن الناس مش فهماه صح، ويمكن هو عايز يصدر حاجة لـ "فلان"، لكن الناس بتستقبل دا وبالتالي بيكون ليه رد فعل".

وأضافت :"في ناس بتحب محمد رمضان وفي ناس شايفه إنه مظلوم".

وعن حملة الهجوم ضد رمضان، قالت :"والله إحنا في البخت، ولو هو ما يستحقش دا يبقى بخته، ومش هنعارض ربنا نقوله "ليه"، احنا قاعدين مستنيين العطايا من عنده سواء بالخير أو بالشر، وكل واحد بيستقبل من ربنا اللي هو عايز يديهوله، وهو ربنا اداله دا، بخته".

وعن الفنانين الذين يمرضون بالشهرة، قالت :"دول فعلا مرضى، أنا عانيت منهم كتير، أنا مؤخرًا عنيت منهم، وبقيت أبعد، وما حدش يستاهل أرد عليه".

وتابعت :"أنا لما بتكلم ببقى تريند، الحمد لله الناس بتحبني، أنا مش بتعالى على حد".

جدير بالذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في فيلم "تماسيح النيل"، ومسرحية "حلم أمينة".