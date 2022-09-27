ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها الـ18.. لن تصدّق أن هذا الشاب نجلها والمفاجأة بهوية والده السينمائي الشهير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية، ماغي بوغصن، على الاحتفال بميلاد ابنها “ريان”، الذي بلغ اليوم من العمر 18 عاماً.

ونشرت ماغي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام» صور بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر اجواء الاحتفال، حيث زينت منزلها ببالونات باللون الاسود والازرق والاحمر، كما لفت قالب الحلوى المميز انظار المتابعين.

وعلقت النحمة اللبنانية ماغي بوغصن على صورها مع نجلها: “اليوم عيدك يا روح ماما، صاروا 18 سنة، ويارب العمر كلو صحة وسعادة وأيام بتشبه قلبك وروحك الحلوة يا فرحة قلبي”.

وأضافت ماغي بوغصن: “الله يحميك ويكبرك ويخليلي إياك أنت ويارا، عيوني يلي بشوف منن كل الدني، بحبك ريانو”.

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد إبنها ريان من زوجها المنتج الفني جمال سنان

كما عايدت ماغي إبنها في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»، حيث نشرت صورتين برفقته وعلقت عليها بنفس التعليق السابق.

يُشار إلى أن ماغي بوغصن احتفلت بعيد ميلادها يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، في حفل ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن في لبنان، أبرزهم: نوال الزغبي، وتقلا شمعون، وفاطمة الصفي، وفيليب أسمر، وورد الخال، وكارمن لبس، وندى أبوفرحات، وكارلوس عازار، ووسام صباغ، وجيسيكا عازار، وتاتيانا مرعب.

زواج ماغي بوغصن

يُشار إلي أن ماغي بو غصن تزوجت مرتين أولهما بائت بالفشل التام، ثم تزوجت في المرة الثانية بالمنتج الفني الشهير جمال سنان، ورزقت منه بإبنين، هما: (يارا) و(ريان)، وقد استطاعا أن يخطفا الأنظار بعد ظهورهما الأخير حين عايدتهما بوغصن في عيد ميلادهما، ونشرت صورتين لهما كل منهما علي حِدَة.

وبالتعريف عنه فهو صاحب شركة إيجل فيلم، والذي أنتج عدة أعمال مصرية ولبنانية من بينها “زي الشمس”، و”جراند أوتيل”، و”كأنه إمبارح”، و”ونوس”. والمسلسلات اللبنانية الكاتب وتايجو و24 قيراط. ومن الأفلام قدم للسينما فيلمين :” يو إس إس إنديانابوليس: رجال الشجاعة 2016″، وفيلم “كذبة بيضا عام 2018”.

ماغي بوغصن تروي تجربتها مع مرض السرطان

من ناخية أخرى، تحدثت ماغي بو غصن مؤخرًا خلال حلولها ضيفه على حلقةٍ ميلاديّة إستثنائيّة بعنوان “ساكن السما” قدّمها الإعلامي رودولف هلال عن معاناتها من مرض السرطان وظهور معها ابنها ريان للمرة الأولى عبر الإعلام.

حيث تحدثت ماغي بوغصن عن المحنة التي عانتها مع السرطان، وأكدت أنها دائماً تدعم مركز سرطان الأطفال، لأن الأطفال لا ذنب لهم في أنهم يعانون المرض، مشددةً على أنها قبل إصابتها بمرض السرطان كانت تشعر بالضعف تجاه أي إنسان مريض، وأن إصابتها ليست السبب الذي دفعها للاهتمام أكثر.

وعن فترة مرضها، أكدت أنها كادت تُصاب بشلل نصفي بسبب السرطان، وأن الشلل لم يكن احتمالاً، بل نتيجة حتمية ستحدث رغماً عن الجميع، مبينةً أنها وقتذاك دعت الله بألا تخضع للعملية، وهو ما حدث فعلاً إذ خدّرها الأطباء ليقرروا تأجيل الجراحة عاماً كاملاً، لكن باتت الخطورة بعدها أكبر فاضطرت أن تجريها.

أحدث أعمال ماغي بوغصن

ماغي بوغصن شاركت مؤخرًا في “مسلسل أولاد آدم“، بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبوفرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.

ولا زالت الممثلة ماغي بوغصن تحقّق المزيد من النجاح مع الموسم الثاني من “مسلسل للموت” الذي تقدّم به شخصية “سحر” التي بدورها شغلت الجمهور منذ بدء عرض العمل خلال موسم رمضان 2021 الماضي.

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