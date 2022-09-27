شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا مورنو تتغلب على صدمة انفصالها عن ليوناردو بالعودة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت كاميلا مورنو التغلب على صدمة انفصالها عن ليوناردو دي كابريو، بالتركيز على عملها، بعدما عادت لأعمالها في مجال عرض الأزياء، إذ التقطت صوراً لها أثناء حضورها عرض أزياء في أسبوع الموضة في لندن مؤخراً.

من ناحية أخري يبدو أن الأمور تزداد جدية بين النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، وعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، حيث أخبر أحد المصادر موقع ET، أن الثنائى معًا فى إيطاليا، وأن الممثل موجود فى ميلانو مع عارضة الأزياء فى أسبوع الموضة بميلانو.

ويضيف المصدر، أن الثنائى الشهير يريان بعضهما البعض طوال الوقت، وذلك بعدما تم الإعلان عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما سويا لأول مرة فى وقت سابق من هذا الشهر، وتأتى أخبار هروب الثنائى فى اليوم التالى لرصد جيجى حديد منفردة فى ميلانو، حيث كانت مرتدية بدلة داكنة وقميص أبيض ونظارة شمسية، وابتسمت العارضة ولوحت ووقعت توقيعات للمعجبين أثناء تصويرها فى إيطاليا.

وتم رصد دى كابريو، 47 عامًا، وجيجى حديد، 27 عامًا، لأول مرة فى كاسا سيبريانى، فى مدينة نيويورك، فى وقت سابق من هذا الشهر، وقال مصدر سابقًا لـ ET: "كانا يجلسان فى منطقة غرفة الطعام ويتجولان ويقضيان ليلة ممتعة مع بعضهم البعض وليو منجذب جدًا إلى جيجى".