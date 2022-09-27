شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تجيب عن سر تغيير ملامح وجهها وخلعها لحذائها فى حفل دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة السورية أصالة نصري في لقاء تليفزيونى عن تغيير ملامح وجهها فى الصور الأخيرة التى طرحتها قبل حفلتها في دبي الأخيرة، حيث أكدت أنها في طورالشفاء من العملية التجميلية التي خضعت لها رافضة الكشف عن تفاصيل تلك العملية الجراحية، ومن المقرر أن تعلن عن تلك التفاصيل فى القريب العاجل .

أصالة

. وعن خلعها لحذائها أثناء حفلها الأخيرفى دبى قالت : " صراحة شلحت حافي لأنه جاي على بالي أعطيكم كل هاي الطاقة اللي جواتي حسيتها لانه مرات الكعب بأخرها أنا بحب كتير غني بجسمي بحب حرك أكتافي وكلي بتحرك وبوقف على روس اصابيعي جسمي كله بيتحرك حسب الغناء يعني أنا الغناء بيطلع من كل جسمي، وكشفت أصالة إنها دائماً تقوم بالغناء في المنزل حافية القدمين و بأنها تقف على رؤوس أصابعها لكي تعطي من كل جسمها .

من جهة أخرى ، أعربت اصالة عن سعادتها بألبومها الذي طرحته خلال الصيف مشيرة الى أن زوجها فائق حسن كان له دوراً كبيرا في صناعته .و حول اشارتها لبعض الشخصيات المتخاصمة معها ضمن كليب " الرحلة " ، قالت اصالة انها فعلاً لم تقصد احد مؤكدة أنها ارادت توجيه رسالة لمنتقديها بأن يتخلوا عن العصبيةو اشارت الى انها لم تلتق اي احد منهن سابقاً مستغربة لماذا لا يحبونها .

ولقد ظهرت الفنانة أصالة نصري، متألقة بإطلالة مميزة فى حفلها بدبى، حيث أطلت النجمة السورية على الجمهور بفستان مميز، والتى حرصت على مشاركة بعض صوره مع متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".