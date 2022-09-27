بالصور – أحمد سعد يحتفل بميلاد ابنته الكبرى “جودي”.. أصبحت شابة جميلة جدًا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:43 صباحاً - احتفل النجم المصري أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته “جودى”، حيث نشر صورة لهما معًا عبر حسابه على موقع “إنستجرام“، والتي لاقت إعجاب الكثير من متابعيه وجمهوره.

وعلّق الفنان أحمد سعد على الصورة بتهنئة موجهة إلى ابنته الكبرى، قال فيها: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلب ابوكي.. عايز اقولك أني في يوم ميلادك ده عرفت يعني إيه أب وبنته.. عرفت يعني إيه حب غير مشروط.. عرفت يعني إيه تحب حد أكتر من نفسك.. بحبك جدًا يا بداية حياتي كل سنة وانتي طيبة”.

ولفتت الشابة الصغيرة الأنظار بملامحها الطبيعية الجميلة بعدما كبُرت، وانهالت التعليقات الإيجابية التي ركزت على الشبه بينها وبين والدها، متمنيين لها السعادة في حياتها.

أحمد سعد وأولاده:

ويشار إلى أن الفنان أحمد سعد، نشر – فى وقت سابق – على صفحته الرسمية على موقع “إنستجرام” صورة تجمعه بأولاده داخل سيارته معلقا: “أولادى أحبابى أصحابى أنا فخور بكم جدا وبحبكم جدا جدا يا مصدر إلهامى.. الكون كله شايف أنكم أولادى، وأنا شايف الكون فيكو.. طبعا مش هنجيب سيرة لولا الصغيرة، عشان دى نعملها قريبا بوست لوحدها، يا رب يخليكم ما فيش حد عنده أولاد زيكم، ويبات يوم فقير”.

يُشار إلي أن أول سيدة في حياة المطرب أحمد سعد هي «لبنى بيومي» والتي تزوجها العام 2006، وهي أمّ ابنيه “جودي” و”أحمد”، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما أدت لطلاقهما 3 مرات، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي نفس العام، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق خمسة آلاف جنيه، وانفصلا نهائيا عام 2011.

أحمد سعد في صاحبة السعادة:

ويذكر أن النجم أحمد سعد حل ضيفا على “برنامج صاحبة السعادة” الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة دى إم سى، وقال إنه اكتشف سرقة نصف لحن أغنية “طب ليه” التى قدمها للنجم راغب علامة من أغنية “حب العالم يا حياتى” للنجمة أصالة، مضيفا: “لدرجة أننى قولت لأصالة ضاحكا أغنيتى أحلى”، مشيرا إلى أن أغنية طب ليه كانت بصمة فى مشواره الغنائى بتعاونه مع نجم كبير، وما زال حتى الآن الجمهور يرددها وحافظ كلماتها.

وأضاف سعد مازحًا: “أنا ماكنتش أحلم ألحن لـ راغب علامة، أنا كان نفسى أمشى معاه بس فى الشارع، ومكنتش متخيل إن الأغنية هتعجبه بالطريقة دى، أنا آه كان عندى ثقة لكن مش لدرجة إن ما يتغيرش فيها حاجة”.

أحدث أغاني أحمد سعد:

من ناحية أخرى، طرح سعد خلال الأسابيع الماضية كليب “وسع وسع”، الذي ظهر فيه بـ”لوك” جديد، كما قدّم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب الذي أخرجه إسلام هشام، وهي رابع أغنية من ألبومه الجديد، وهي من كلمات أحمد سعد ومصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتم طرحها عبر “يوتيوب“.

وكان سعد قد طرح من قبل ثلاث أغنيات من ألبومه “وسع وسع” وهي: “عليكي عيون”، من ألحانه وكلمات محمد الشافعي، وقد تصدّرت التريند في مصر وكل الدول العربية، وتخطت حاجز الــ120 مليون مشاهدة حتى الآن… وأغنية “بنادي عليك” من كلماته وألحانه، وأغنية “النفسية” من كلمات صلاح مندي وألحان تامر كروان.

أحمد سعد يفجر مفاجأة عن ألبومه المقبل:

هذا وقد كشف الفنان أحمد سعد، عن مفاجأة الموسم، ليختم بها عاما فنيا متألقا له، حيث أعلن عن ألبوم غنائي موجه للأطفال، بشكل عام، ومشاركة كورال أطفال سعودي بإحدى أغنيات الألبوم.

وقال خلال لقاء له على هامش مشاركته باحتفالات اليوم الوطني السعودي الــ92، إن سبب إطلاقه ألبوما غنائيا للأطفال، جاء بعد نجاح أغنية العيد “قهقهة للضحكات”، التي نالت إعجاب الجميع وخاصة الأطفال.

الأمر الذي نال استحسان جمهور السوشيال ميديا، والتي اعتبرت ذلك الألبوم الذي كشف عنه أحمد سعد، متماشيا مع خطة الدولة والقيادة السياسية بصناعة محتوى للطفل خلال الفترة المقبلة.

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