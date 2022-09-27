شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: أصور "عودة البارون" خلال أيام وسعيد بالعمل مع حسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم خالد سليم لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لبدء تصوير دوره فى مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة، خلال الأيام المقبل، مشيرًا إلى أن التصوير سيكون بين مصر وتركيا، كما عبر عن سعادته بالعمل مع نجم كبير بحجم حسين فهمى فى العمل.

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبير، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن احداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.





وكانت آخر أعمال خالد سليم فى الدراما مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وشارك فى بطولته مع خالد كل من نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين .

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.

وطرح مؤخرا النجم خالد سليم، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "يا جميل" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ونال من خلالها اشادات كبيرة، وهى من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدى، ميكس وماستر أمير محروس.

وفي سياق آخر، انتهي خالد سليم من تصوير مشاهده بالكامل من فيلمه الجديد "في القلب"، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية الفترة المقبلة.





فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش منة فضالي، سوسن بدر، ومحمد عز ،هالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.