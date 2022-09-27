منة فضالي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "الونش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن شخصيتها، التي تجسدها في مسلسل "الونش".

ونشرت منة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها :دارين من مسلسل الونش، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح، إنتاج شركة سينرجي الاستاذ تامر مرسي، مدير التصوير علي عادل".

مسلسل "الونش" بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.

وتشارك الفنانة منة فضالي في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.