درة تستعيد ذكريات الطفولة بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة التونسية درة ذكريات طفولتها.

ونشرت درة صورة لها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصورة في إحدى الألعاب الترفيهية.

يذكر أن أخر أعمال درة التلفزيونية مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش أت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.