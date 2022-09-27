مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرم الفنان حجاج عبدالعظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تكريم النجم حجاج عبدالعظيم لما قدمه طيلة مسيرة فنية كبيرة ترك خلالها البسمة على وجوه كل الجماهير وذلك ضمن تكريم عدد من الفنانين خلال حفل ختام الدورة ١٢ الذي سيقام بقصر ثقافة الأنفوشي يوم ٢٩ سبتمبر الجاري.

قدم الفنان حجاج عبدالعظيم مسيرة فنية كبيرة شارك خلالها في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التي ترك على كل منها بصمته الخاصة، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: (محمود المصري) و(يوميات ونيس) و(مبروك جالك قلق)، كما قدم العديد من مسرحيات ومنها (مراتي زعيمة عصابة) و(حكيم عيون) و(الجميلة والوحشين)، ومن الأعمال السينمائية التي شارك بها (فرحان ملازم آدم) و(90 دقيقة) و(الإرهاب والكباب) و(عليا الطرب بالثلاثة) و(اللمبي) و(ابن عز) و(فول الصين العظيم) و(محامي خلع) و(عبده مواسم) و(ميدو مشاكل) و(الأولة في الغرام).

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

تقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).