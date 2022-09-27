مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرم الفنان ياسر مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تكريم الفنان ياسر مجاهد لما قدمه من أعمال تركت بصمة في عالم الفن وذلك ضمن تكريم عدد من الفنانين خلال حفل ختام الدورة ١٢ الذي سيقام بقصر ثقافة الأنفوشي يوم ٢٩ سبتمبر الجاري.

حصل الفنان ياسر مجاهد على ليسانس الحقوق بالإضافة لدراسته بكلية الآداب قسم المسرح وتدرب ياسر في عدة ورش مسرحية مهمة أهمها ورشة استوديو الممثل مركز الإبداع وورشة طبيعة الجسد لفرقة المسرح الجسدي - أمريكا.

وشارك في العديد من العروض المسرحية لجهات إنتاجية مختلفة وحصل على عدة جوائز تمثيل في مهرجانات مسرحية دولية ومحلية أهمها جائزة أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح المصري 14 وشارك أيضا في عدة أفلام قصيرة وإعلانات ومسلسلات إذاعية وقام بالدوبلاچ في أعمال أنيميشن وقام أيضا بتمثيل دور (إبراهيم ) في الفيلم السينمائي شاومينج.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

تقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).