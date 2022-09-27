شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته برفقة أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان إسلام جمال على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورة مع زوجته داخل أحد الفنادق برفقة النجم أحمد السقا، الذى يرتبط بصداقة قوية مع إسلام، ويعد هذا هو الظهور الأول له وزوجته مودة عماد المندوه، ابنة مدرب حراس مرمى الزمالك الأسبق.

وكان إسلام جمال قد عقد قرانه داخل أحد فنادق منطقة أكتوبر، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، حيث حرص على الحضور كل من الفنان أمير كرارة، وأحمد السقا، ودياب وعمر السعيد، وبالإضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء والأهل والأقارب.

يشار إلى أن إسلام جمال شارك فى بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.