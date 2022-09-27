شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة و35 ثانية ترويجية لـ فيلم Glass Onion: A Knives Out Mystery الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن فيديو ترويجى لـ الجزء الثانى فيلم الممثل العالمى دانيال كريج الجديد، الذى سيطرح تحت اسم Glass Onion: A Knives Out Mystery، ودار الفيديو في إطار تشويق وإثارة ودراما، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و35 ثانية.

يشارك في العمل بجانب الممثل دانيال كريج الممثلة مادلين كلاين، جيسيكا هنويك والممثل إيثان هوك والممثلة جانيل موناي و الممثلة كيت هدسون و الممثل إدوارد نورتون،والفيلم من إخراج ريان جونسون.

و يدور الفيلم حول الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، ولكن يموت شخصا ما و تبدأ التحقيقات والمؤامرات في الظهور ويعد فيلم " Glass Onion: A Knives Out Mystery " هو الجزء الثاني من فيلم " Knives Out " الذي تم انتاجه في عام 2019 و كان يشارك في هذا الجزء بجانب دانيال كريج الممثل كريس إيفانز.

وكان قد صرح الممثل العالمى دانيال كريج لـ موقع Variety: "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام ".