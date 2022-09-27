شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلاً غنائيًا فى الدوحة بقطر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبنانى مروان خورى، حفلاً غنائيًا في مدينة الدوحة بدولة قطر، بعد غدٍ الخميس الموافق 29 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وتألق النجم اللبناني مروان خورى مؤخرًا في العديد من الحفلات، حيث أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائية في الأردن ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثون، وأحيا أيضاً حفلين في العراق، الأول كان فى مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالهما عددا كبيرا من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلاً على قلبى.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

يذكر أن أخر أعمال طرح المطرب مروان خورى، أغنية تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.