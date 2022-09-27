"الخط بين التشكيل والدراما - أزياء مسرحية" ورشة ضمن فعاليات "الإسكندرية المسرحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت نهلة مرسي مهندسة الديكور ورشة تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بمكتبة الإسكندرية بعنوان "الخط بين التشكيل والدراما - أزياء مسرحية" ضمن فعاليات المهرجان في دورته الـ 12، علمًا بأن يوم الورشة الواحد يستغرق 4 ساعات، فبدأت نهلة ورشتها بالتحدث عن أنواع خطوط الأزياء المندرج تحت فن النحت حيث انعكاس الضوء على الأجساد على خشبة المسرح وعلاقة هذا بالدراما المسرحية.

وتحدثت نهلة عن سيكولوچية الألوان وكيف تؤثر في النفس، وكيفية توظيف اللون في الأعمال المختلفة، حيث تحدثت عن كل لون على حدا، ونتيجة انعكاس اللون الصبغي تبعًا لّلون الضوئي، ثم تحدثت عن "الچيلاتينة" وكيفية تأثيرها على الألوان ودرجاته وكيف يتم تكوين من الـ 3 ألوان الرئيسية كل الألوان لتأثيرها على الملابس مؤكدة أن الإضاءة يجب تجريبها ولا تتم بشكل شفهي أو بطريقة الحفظ.

كما ذكرت جميع مهن المسرح وربطتها بالأزياء والديكور المسرحي، وأضافت أن من خطوات عمل مصمم الأزياء عمل الشخصيات، خطوطها، سيكولوجيتها، ومضمونها، ثم علاقة الشخصية بالأخرى، والملاحظات عليها، ثم الرسم النهائي لتحديد الملابس، كما كانت الورشة تفاعلية بينها وبين المشاركين.