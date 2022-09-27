جنات تنشر صورة مع ابنتها في أول يوم دراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة جنات صورة تجمعها بابنتها والتي تحمل نفس اسمها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، في أول يوم دراسة.

وعلقت جنات على الصورة: "أول يوم مدرسة لجيني، الحاجة الوحيدة اللي بصحى عشانها بدري وأنا مبسوطة، تحية مني لكل الأمهات الأبطال".

يُذكر أن الفنانة جنات تزوجت 2017، وفي مايو 2019، رُزقت بمولودتها الأولى "جنات"، وفي أغسطس 2020، رُزقت، بطفلتها الثانية وأطلقت عليها اسم "جوليا".

يذكر أن آخر ألبومات النجمة المغربية جنات حمل اسم "أنا في انتظارك"، وطرحته في أغسطس 2020 عبر موقع "يوتيوب"، وضم 11 أغنية باللهجة المصرية.