""رجعنا تاني لعالم الجيمز".. هنيدي ينشر صورة من "next world forum

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، خلال حضوره "next world forum" في الرياض.

وعلق هنيدي على الصورة: "رجعنا تاني لعالم الجيمز والاي سبورتس.. من الرياض من ايفينت نيكست ورلد فوروم.. أكبر حدث جمع عالم الجيمينج والإي سبورتس في العالم.. استنوني في مفاجآت جاية".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي ينتظر عرض فيلمه "الجواهرجي" والذي يعيده للتعاون مع الفنانة منى زكي بعد غياب سنوات منذ آخر لقاء بينهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ومسرحية "عفروتو"، والعمل الجديد من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

كان آخر أفلام هنيدي "الإنس والنمس" مع المخرج شريف عرفة، بطولة الفنانة منة شلبي، الفنانة صابرين والفنان عمرو عبدالجليل.