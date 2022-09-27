أسئلة إسعاد يونس التي فشلت ياسمين صبري في الإجابة عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت الفنانة إسعاد يونس باختبار الفنانة ياسمين صبري وطرحت عليها أكثر من سؤال يندرج تحت مسمى أسئلة الذكاء والألغاز، وفشلت ياسمين في الإجابة على معظمها.

وجهت إسعاد سؤالا لياسمين: أخ عمره 4 سنين وأخته نص عمره، لما يبقى عمره 100 سنة أخته هيكون عندها كام سنة؟، وردت ياسمين 50 سنة، 20 سنة.

السؤال الثاني أجابت عليه ياسمين وهو: "حاجة بناكل منها على طول وهو مش بيتاكل؟، وقالت "الطبق"، وسألتها إسعاد: أم أحمد عندها 4 عيال شمال وشرق وغرب، ما هو اسم ابنها الرابع، لتجيب: جنوب وأعادت عليها السؤال أكثر من مرة دون أن تصل للإجابة، وهي "أحمد".

ونجحت في الإجابة على سؤال: "ابن عمتي يقوله يا خالي، يبقى هو مين؟" لترد: أبويا، مؤكدة انها تجيب بالصدفة ولا تعلم إذا كانت إجابة صحيحة أم لا، وفشلت في الرد على سؤال "عيلة فيها ست بنات وأخ واحد لكل واحدة فيهم، عددهم كام؟"، والإجابة: سبعة، ولم تعرف أيضا إجابة سؤال: "لو انتي في سبق وعديتي صاحب المركز التاني هتبقي في المركز الكام"، والإجابة: الثاني.

وأجابت ياسمين على سؤال: "خمس بنات إخوات في أوضة واحدة بتطبخ وبتروق، واحدة بتلعب شطرنج، وواحدة بتغسل، الأخيرة بتعمل إيه"، والإجابة التي عرفتها ياسمين: تلعب شطرنج مع شقيقتها.

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود به للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".