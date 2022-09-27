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أسئلة إسعاد يونس التي فشلت ياسمين صبري في الإجابة عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت الفنانة إسعاد يونس باختبار الفنانة ياسمين صبري وطرحت عليها أكثر من سؤال يندرج تحت مسمى أسئلة الذكاء والألغاز، وفشلت ياسمين في الإجابة على معظمها.

وجهت إسعاد سؤالا لياسمين: أخ عمره 4 سنين وأخته نص عمره، لما يبقى عمره 100 سنة أخته هيكون عندها كام سنة؟، وردت ياسمين 50 سنة، 20 سنة.

السؤال الثاني أجابت عليه ياسمين وهو: "حاجة بناكل منها على طول وهو مش بيتاكل؟، وقالت "الطبق"، وسألتها إسعاد: أم أحمد عندها 4 عيال شمال وشرق وغرب، ما هو اسم ابنها الرابع، لتجيب: جنوب وأعادت عليها السؤال أكثر من مرة دون أن تصل للإجابة، وهي "أحمد".

ونجحت في الإجابة على سؤال: "ابن عمتي يقوله يا خالي، يبقى هو مين؟" لترد: أبويا، مؤكدة انها تجيب بالصدفة ولا تعلم إذا كانت إجابة صحيحة أم لا، وفشلت في الرد على سؤال "عيلة فيها ست بنات وأخ واحد لكل واحدة فيهم، عددهم كام؟"، والإجابة: سبعة، ولم تعرف أيضا إجابة سؤال: "لو انتي في سبق وعديتي صاحب المركز التاني هتبقي في المركز الكام"، والإجابة: الثاني.

وأجابت ياسمين على سؤال: "خمس بنات إخوات في أوضة واحدة بتطبخ وبتروق، واحدة بتلعب شطرنج، وواحدة بتغسل، الأخيرة بتعمل إيه"، والإجابة التي عرفتها ياسمين: تلعب شطرنج مع شقيقتها.

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود به للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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