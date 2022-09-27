ماذا قالت ياسمين صبري عن حبها للأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تحب الأطفال جدا، وأكدت أن أي شخص يفكر في الإنجاب عليه أن يعرف جيدا كيف سيتعامل معهم.

وتابعت في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس على قناة DMC: "اللي يقرر يجيب أطفال لازم يكون مهيئ نفسيا، مينفعش الطفل يعيش في صوت عالي وصريخ ودراما، لأنه بيتأثر بكل حاجة، وشخصيته بتتكون، الأطفال حاجة جميلة اوي بس لازم الناس تكون عارفة هتعمل ايه، مش بس في المادة".

وأكدت أن أكبر مكسب حققته في حياتها، كان معنويا، وهو "أنك تعرفي الناس الصح، يبقى في حياتك الناس الصح".

ياسمين صبري من المقرر أن تخوض السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل لم تكشف عن تفاصيله، لتعود بعد مسلسلها الأخير "فرصة تانية" والذي عُرض في رمضان 2020.