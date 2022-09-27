ياسمين صبري: "معنديش عداءات في الوسط الفني وبعرف أضحك على نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة وجود عداءات لها داخل الوسط الفني.

وقالت ياسمين، ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "معنديش عداءات في الوسط الفني، وأهم حاجة الأخلاق في كل حاجة".

وأضافت: "أنا من الناس اللي بتعرف تضحك على نفسها، وعارفة أنا جوايا إيه".

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أشهر من انفصالهما.

ولم يؤكد أو ينفي أي من الطرفين حقيقة ما أثير، ورجح البعض أن تتحدث ياسمين صبري عن عودتهما في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، في حفل اقتصر على أسرة أبو هشيمة وأفراد من عائلة "ياسمين".

وبعد زواجهما حرصا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة من بلدان العالم المختلفة، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في مايو الماضي.

وقال مصدر لمصراوي آنذاك إن الانفصال تم في هدوء تام دون وجود خلافات بسبب التمثيل مثلما أشيع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020 .