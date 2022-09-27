شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استوديوهات مارفل: سنعلن عن طريقة تكريم تشادويك بوسمان قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركزت قصص Black Panther من خلال عالم مارفل السينمائى على شخصية T'Challa، التي لعب دورها الممثل الراحل تشادويك بوسمان، منذ فيلم Captain America: Civil War، وصولاً إلى الفيلم الذى دار عن الشخصية Black Panther، ومن بعده Avengers: Infinity War and Endgame، ومع وفاة بطل العمل، والتحضير لـ جزء ثانى، دارت العديد من التكهنات حول البطل الذى سيقوم بـ لعب الدور الذى تعلق بـ المشاهدون.



تشادويك بوسمان وكيفن فيج

وما جعل كيفن فيج رئيس استديوهات مارفل، بالتحدث عن الأمر، حيث صرح لـ موقع Empire، قائلا:" لقد ككرنا من قبل تكريم بوسمان من خلال الفيلم الجديد، وشعرت أنه من السابق لأوانه ان إعادة ظهور الشخصية، قال لى الراحل ستان لي دائمًا عالم مارفل يمثل العالم خارج نافذتك، وقد تحدثنا قبل وفاته عن كيفية الربط النفسى الذى يحدث مع المشاهدين، على الرغم من كونه غير عادي وخيالي مثل شخصياتنا وقصصنا، لا يزال العالم يتعامل مع خسارة بوسمان بـ طريقته، وبالتالي هذا سينعكس على قصة الفيلم المقبل".

وأكمل فيج حديثه قائلا: "كانت المحادثات تدور دائما حول الفيلم الجديد من Black Panther، وكان السؤال دائما، ماذا سنفعل بعد ذلك؟، وكيف يمكن أن يستمر إرث تشادويك، وما فعله لمساعدة واكاندا والفهد الأسود يجب أن يتحول إلى أفكارًا رائعة ومبدعة؟ وهذا ما كان يدور حوله كل شيء".

وأنهى فيج حديثه قائلا: "من المقرر أن نعلن خلال الفترة المقبلة عن الطريقة التي سنكرم بها أرث الراحل تشادويك بوسمان".