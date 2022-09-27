شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من تصوير دورها فى فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير كل مشاهدها في فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، فيما يصور باقى الأبطال المشاهد الأخيرة من العمل قبل ارتباطهما بتصوير أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة، فيما تستعد هنا الزاهد لتصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب" في لبنان خلال الأيام المقبلة.

لبدء تصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب" - اسم مؤقت - مقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، حيث حدد القائمون على العمل يوم 20 سبتمبر الجارى موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد العمل المكون من 10 حلقات تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى وعارفة عبد الرسول.

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

"سيب وأنا أسيب" مكون من 10 حلقات ومن إخراج وائل احسان، ويشارك في بطولته أحمد السعدنى، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، ويسجل البطولة المطلقة الثانية لـ هنا الزاهد فى الدراما، حيث كانت البطولة المطلقة الأولى العام الماضى خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.