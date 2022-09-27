شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: من وقت شهرتى وأنا عارفة إنى هاكون مادة للشائعات وبتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة ياسمين صبرى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت ياسمين صبري خلال الحلقة عن رحلتها في دولة نيبال" قائلة: "أنا وعدت نفسى إنى هاطلع رحلة استكشف فيها نفسى واتعلم اكتر، واقعد مع ناس مكنتش هاقدر أوصلهم في حياتى العادية، فقررت اطلع نيبال وهى بلد جنب الهند فيها جبال الهملايا، والطبيعة فيها رهيبة".

وأضافت ياسمين صبري: "كان فيها مدرسين روحانيات وكان معايا راهب في البودا ومعايا مدرسة يوجا عاملين دكتوراه والوعى بتاعهم عالى جدا، زى ما روحت دولت "بالى" كنت ببقى جوا مكان وباخد دروس في اليوجا وحاجات للنفسية وللجسد".

وتابعت ياسمين صبري: "الناس بتحصر نفسها في اخبار الناس والأحداث اللى طالعة تريند، لكن لو حد دخل على الانترنت وكتب أى حاجة تيجى على باله هيعرف حاجات كتيرة، وابتديت أدرس طاقة من مدرسة أمريكية، ودى حاجة ملهاش علاقة بسفرى لنيبال لوكن كنت بعملها دراسة لنفسى".

وعن تعاملها مع الشائعات قالت ياسمين صبري: "من وقت ما اشتهرت واتعلمت من بدرى ان الناس مهتمة بأمورك وهتفضل دايما مادة للشائعات، وأنا متقبلة ده من بدرى جدا، ومتعود عليه والتعامل معاها انى معملش اى رد فعل وكل شيء هاينتهى زى ما التريند بيكون له نهاية، واللى يطول الموضوع ده هو الرد".

وتعاقدت ياسمين صبرى على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى، مسلسل "فرصة تانية" الذى عرض في شهر رمضان 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدى، هبة مجدى، أيتن عامر، دياب، ادوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، نهال عنبر، اشرف زكى، عمر الشناوى، هبة عبد الغنى، عصام السقا، أحمد الشامى، ابتهال الصريطى، غفران محمد، هدى الاتربى، كريم عبد الخالق، ومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



















