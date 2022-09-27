شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: عندى فوبيا المرتفعات وبركب الأسانسير لما أكون مضطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة سوسن بدر عن أنها لا تزال تعانى من فوبيا الأماكن المرتفعة إلى الآن قائلة خلال استضافتها من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى: "عندى فوبيا الأماكن المرتفعة من زمان، ومش بركب أسانسير إلا أما أكون مضطرة لده، وممكن اعتذر لحد عن عزومة مثلاً لو كان فى الدور العاشر".

واستكملت سوسن بدر عن الفوبيا: "فى فيلم عايزة أتجوز الموضوع كان صعب جداً، لما طلعنا برج القاهرة، وكنت حاسة بخوف شديد، وما قعدناش كتير، يدوب صورت ونزلت على طول وكان باين عليا الخوف".

وحلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة فى الجزء الثانى من برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وأجابت سوسن بدر على بعض الأسئلة السريعة وقالت: "أحب أن أكون أنثى ولا أكون ذكرا، وأحب اسم "آمنة" وهو اسم والدتى فى مسرحية "ريا وسكنية " وأيضا لأن كل واحد له نصيب من اسمه وأنا أحب الشعور بالأمان".

وتابعت سوسن بدر: "أولادى حاولوا يعلمونى لعبة على الإنترنت اسمها ساكند لايف، بتختار فيها حياتك وأصدقائك وكل حاجة ففوجئوا إنى اخترت حياتى زى ما هى مرة أخرى، وأحب أعيش على جزيرة على البحر بدون تكنولوجيا وبدون ضوضاء زى أجواء العشرينات، وأكون متزوجة ومش بشتغل، مع انى معنديش اى موهبة تانية غير التمثيل، كان نفسى أكون مدرسة للأطفال فئة 3 سنوات".

وعن دور الراقصة فى فيلم "ديل السمكة" قالت سوسن بدر: "أخدت جائزة لجنة تحكيم خاصة وهو 4 مشاهد فقط وكلمنى الأستاذ وحيد حامد وبعتلى السيناريو وكلمته بعدها قولت له أنا مش هقدر أعمل الدور ده، وألح عليا وقال لى هتعمليه وخليكى ممثلة مطيعه وعملت الدور ونجح جداً".