شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: كان نفسي أكون مدرسة وأتمنى أعيش على جزيرة وأكون متزوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة فى الجزء الثانى من برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وأجابت سوسن بدر على بعض الأسئلة السريعة وقال: "أحب أن أكون أنثى ولا أكون ذكرا، وأحب اسم "آمنة" وهو اسم والدتى فى مسرحية "ريا وسكنية " وأيضا لأن كل واحد له نصيب من اسمه وأنا أحب الشعور بالأمان".

وتابعت سوسن بدر: "أولادى حاولوا يعلمونى لعبة على الإنترنت اسمها ساكند لايف، بتختار فيها حياتك وأصدقائك وكل حاجة ففوجئوا إنى اخترت حياتى زى ما هى مرة أخرى، وأحب أعيش على جزيرة على البحر بدون تكنولوجيا وبدون ضوضاء زى أجواء العشرينات، وأكون متزوجة ومش بشتغل، مع انى معنديش اى موهبة تانية غير التمثيل، كان نفسى أكون مدرسة للأطفال فئة 3 سنوات".

وعن دور الراقصة فى فيلم "ديل السمكة" قالت سوسن بدر: "أخدت جائزة لجنة تحكيم خاصة وهو 4 مشاهد فقط وكلمنى الأستاذ وحيد حامد وبعتلى السيناريو وكلمته بعدها قولت له أنا مش هقدر أعمل الدور ده، وألح عليا وقال لى هتعمليه وخليكى ممثلة مطيعه وعملت الدور ونجح جداً".

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك فى بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.



















