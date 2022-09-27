شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: ليس لدى موانع فى الفن وكنت متخوفة من ارتداء بدلة الرقص في فيلم الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وقالت سوسن بدر: "لم أخسر أحد بسبب عمل فنى، لكننى أعرف أقيم حدود الناس معى، وفى الشغل لا أقبل تجاوز الحدود".

وعن أكثر الأداور الصعبة قالت سوسن بدر: "هما دورين أحدهما فى مسرحية المرأة التى تكلم نفسها كثيراً ودوري الثانى فى فيلم "الشوق " كان له آثر على شخصيتي إلى الآن، لأنه فى مشاهد كنت أقوم بتغيير طبقة صوتى أثناء التصوير مما أثر على أحبالى الصوتية".

وعن دورها فى مسلسل أبو العروسة قالت سوسن بدر: "أحلى أدوارها وهو خليط من جميع أمهات الطبقة المتوسطة اللى نعرفهم علشان كده بحب الدور ده بزيادة".

وعن الفنان عمرو سعد قالت سوسن بدر: " الفنان عمرو سعد ممثل رائع وجميل وعملنا عملين، بس أنا هادية وعمرو مش هادى وأنا بقلق ولو توترت مش بأعرف اشتغل، وعمرو مش هادى طبيعته كده فخلينا أصحاب، وأحب احتفظ بيه كصديق وبنكلم بعض علطول".

وعن فيلم الفرح ودور الراقصة قالت سوسن بدر: "من أهم أدوارى الفنية وكنت هموت وأعمله وكنت خايفه جداً من بدلة الرقص، والأستاذ سامح عبد العزيز أصر على شكل معين للراقصات فى هذا الوسط، وكنت متخوفه أن الناس تتكلم عن بدلة الرقص لكن الحمد لله الناس اتكلمت على الدور مش بدلة الرقص، وكان دور ماستر سين لى، وعامة أنا ليس لدى موانع فى الفن لأنى ممثلة".

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال



















