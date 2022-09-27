شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير لـ عادل إمام: عايشين على تاريخك العظيم لحد ما نشوف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم شريف منير، عن سعادته بالمشاركة بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال شريف منير، لتلفزيون الخليج 365، في لقائه مع الزميلة منة يحيى: "لما كان بيعرض مهرجان الإذاعة والتلفزيون كان له أعماله العظيمة الدنيا اتطورت البداية واضحة لمهرجان الدراما وبيهمنا المحتوى الحاجات اللى هتأخد جوائز تبقى فعلا تستأهل جوائز والتمثيل اتقدمت أوى وفى أجيال طالعة كويسة جدًا وبتمنى المهرجان يفضل قوى ويعلى ومتبقاش الدورة الأولى قوية وبعض كده يهبط تانى عاوزين المهرجان يفضل قوى، ونقدم محتوى عظيم والريادة تبقى بجد للدراما المصرية".

وتحدث شريف منير،عن الزعيم عادل إمام، قائلاً: "الزعيم هو مهرجان لوحده ماشى بالدراما والسينما والإذاعة وكل حاجة وبقول له ربنا يديك الصحة وطول العمر ومفتقدين أعمال ليك طبعًا أنما إحنا عايشين على تاريخ عظيم أنت سايبه لحد ما نشوف الجديد بإذن الله ربنا يخليك يا أستاذ عادل وبقول الناس اللى بطلع شائعات عيب ميصحش كده".

وفى سياق آخر يواصل شريف منير تصوير مسلسله الجديد "إيجار قديم" والذى يشاركه فى بطولته فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر أكتوبر المقبل، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.