شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: لم أندم على أى عمل فنى قدمته.. وصفاء الطوخى ووفاء صادق "أصدقائى المقربين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن مشوارها الفني قائلة: "لم أندم على اى عمل فني شاركت فيه طوال مسيرتها الفنية، ولم أندم علي تصرف ايضا، ومن الممكن أن مشتغلش مع شركة انتاج معينة بس كدور مش بندم على أدوار".

وأضافت سوسن بدر، ان أكثر الأدوار المحببة لقلبها هي فيلم "الشوق" و"شمس الزناتى"، وأفضل الاعمال بالنسبة ليا هي الرحايا ونونة الشعنونة وهى و المستحيل وسلام يا صاحبى.

وعن اقرب الفنانات قالت سوسن بدر، صفاء الطوخي انا تقريبا متربية في بيتها والفنانة وفاء صادق ومن الرجال أحمد رزق وأحمد السقا

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال



















