شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزت: تأثرت بـ يحيى الفخرانى ومحسنة توفيق قالت لى هتبقى "ممثل كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عزت خلال لقاء له بتليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، إن الفنانة الكبيرة الراحلة محسنة توفيق أفادتني بشكل كبير علي المستوي الفني، وهي كانت تجسد دور أمي في مسلسل "ليالي الحلمية"، ففي الجزء الأول كانت تجسد الدور الفنانة فردوس عبد الحميد وأنا كنت موجود في الجزأين مجسدًا دور علي البدري، وعملت مرة أخرى مع الفنان محسنة توفيق في الوسية، فكثرة العمل مع الشخص تخلق ألفة، وفي "الوسية" أتذكر أنها وجهتني وصححت أخطائي وأنا كنت تلميذ نجيب أسمع النصائح.

وأيضًا الفنان يحيى الفخراني كان دائم التوجيهات لي في "ليالي الحلمية" والحقيقة أنني على مر المسلسلات والدراما التي خضتها لا يوجد نجم عملت معه ولم يؤثر في، وبرغم ذلك عند سؤالي تحب أن تصبح مثل من من الممثلين كنت أقول الفنان احمد عزت، لأن كل فنان لابد أن يكون له بصمته الخاصة وإلا سنصبح كلنا واحد".

الفنان أحمد عزت هو اشهر طفل في الدراما التليفزيونية والسينما المصرية وبرامج الأطفال و دخل عالم الفن عندما بلغ الخامسة من عمره وعمل بمجال التمثيل لمده تسعة سنوات قدم خلالها العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي جعلته محفوراً في أذهان المشاهدين إلي يومنا هذا والتي كان ابرزها بدور "خليل" في مسلسل "الوسية" ، كما شارك في العديد من الأعمال الناجحة ومنها :” الوجه الآخر ـ ليالي الحلمية ـ عم إسماعيل ـ الوسية ـ ليلة القبض علي فاطمة ـ للحب أشياء أخري ـ لا إله إلا الله".