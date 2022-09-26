شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض ابنة الفنان سيد زيان لأزمة صحية ودخولها الرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت منى سيد زيان إبنة الفنان الراحل سيد زيان، الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث كتبت شقيقتها إيمان سيد زيان عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أختى منى في الرعاية المركزة أسألكم الدعاء لها".

الفنان الراحل سيد زيان ولد فى 10 إبريل 1943 بحى الزيتون بالقاهرة، والتحق بمعهد الطيران تخصص فى هندسة الطائرات ثم عمل بالقوات الجوية، وبدأ مشواره مع الفن من خلال فرقة المسرح العسكرى، ثم انضم لفرقة الهواة مع الفنان عبد الغنى ناصر الذى أسند إليه أول دور كوميدى فى مسرحية إعلان جواز، ثم أسند إليه المخرج نور الدمرداش دورًا بارزاً فى مسرحية حركة واحدة أضيعك، إلى أن جاءت انطلاقته الحقيقية بعدما رشحه الفنان فؤاد المهندس للمشاركة معه فى مسرحية سيدتى الجميلة.

تعاقد سيد زيان بعد ذلك للعمل مع فرقة الفنانين المتحدين فى كل أعمالها التالية، كما شارك بالعديد من المسلسلات التليفزيونية، ثم السينماوكانت أول بطولة مطلقة له فى أفلام دورية نص الليل، كيف تسرق مليونيرا، ومن مسرحياته بمبة كشر،وبرغوت فى العش الذهبى، وزنقة الستات، وقصة الحى الغربى والقشاش والعسكرى الأخضـروالفهلوى.

ومع بداية 2003 أصيب بجلطة فى المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفى، ما أبعده عن الأضواء فى السنوات الأخيرة، ثم تعرض مجددا لأزمة صحية بعدما تحسنت صحته، وأصبح يسير بمساعدة العصا دخل إثرها المستشفى للعلاج، إلى أن توفى فى 13 إبريل 2016.



