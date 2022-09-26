إيرادات الأحد.. "أشباح أوروبا" يتفوق على "تسليم أهالي" و"عمهم" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، هي: "أشباح أوروبا"، "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، وحققت أمس الأحد 25 سبتمبر إيرادات وصلت 574 ألفًا و753 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "أشباح أوروبا" بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 142 ألفًا و172 جنيها.

وفاز بالمركز الثاني فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 109 آلاف و536 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثالث فيلم "كيرة والجن" محققا 112 ألفًا و556 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 102 ألف و960 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 88 ألفًا و719 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز السادس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 13 ألفا و56 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وحصل على المركز السابع فيلم "الدعوة عامة" محققا 5 آلاف و754 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.