"شائعة ابنتها وبطولات والدتها".. 18 معلومة عن الفنانة ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشغل الفنانة ياسمين صبري اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونستعرض لكم 18 معلومة عن ياسمين صبري في السطور التالية:

- ولدت بمحافظة الإسكندرية، وتخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة.

- كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة في قناة "الحياة".

- شاركت في مسابقة "ميس إيجيبت"، وعملت كموديل في الإعلانات.

- كانت أولى مشاركاتها التمثيلية بمسلسل "جبل الحلال" .

- توالت مشاركاتها الفنية عام 2015 بمسلسل "شطرنج".

- خاضت تجربة البطولة بمسلسلي "حكايتي" و"فرصة تانية".

- تمارس ياسمين صبري ما بين الوقت والآخر رياضة "اليوجا".

- والدة الفنانة ياسمين صبري تدعى "نسرين"، وفازت مؤخرا بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر.

- تم استبعاد ياسمين صبري من مسلسل"الشادر"، وقالت شقيقة المخرج سامح عبدالعزيز لمصراوي: "سامح يحتاج لمواصفات معينة في اختيار الممثلة التي تجسد الشخصية في أي عمل فني، وكانت وجهة نظره أن الفنانة ياسمين صبري من المحتمل ألا تكون مناسبة لتجسيد شخصية الفتاة الشعبية".

- تشارك ياسمين صبري بفيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز.

- انتقدها الفنان عبدالرحيم حسن، بأحد اللقاءات التليفزيونية على قناة "الحدث اليوم"، قائلا: "لا أحد ينكر أنها أنثى جميلة، ولكن هي بتشتغل بشكلها، ومش أي حد قال بوقين بقي بيمثل.. التمثيل ده موضوع تاني خالص، موهبتها الفنية بسيطة، ياسمين اشتغلت لشكلها، ولجمالها".

- هاجمتها الفنانة جيهان قمري، قائلة: "أنا مش بشوف ياسمين صبري ممثلة شاطرة، هي ناجحة في موضوع التريند، أنا بشوفها ملكة جمال، وموديل، وبشوف دينا الشربيني ممثلة رائعة، دينا فعلا ممثلة.. ياسمين ناقصها إحساس، وممكن تشتغل على نفسها في التمثيل".

- تعرضت لشائعة أن لديها ابنة من زيجتها الأولى، تُدعى تيا وعمرها الآن أقل من 10 أعوام، وهو ما نفته قائلة إنها لم تنجب، وأن الطفلة التي تظهر معها في الصورة المتداولة كانت معها في مسلسل "فرصة تانية" وجسدت وقتها دور ابنة شقيقتها ضمن أحداث العمل، والتي كانت تلعب دورها الفنانة هبة مجدي.

- أعلنت خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لم تعلن أي تفاصيل عنه.

- أثارت حالة من الجدل مؤخرا بعد ظهورها وهي تطعم "نسناس" يدعى "ميشو" لب سوري.

- حصلت ياسمين صبري في مرحلة الثانوية العامة على مجموع 73%.

- كانت آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أشهر من انفصالهما.

ولم يؤكد أو ينفي أي من الطرفين حقيقة ما أثير، ورجح البعض أن تتحدث ياسمين صبري عن عودتهما في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، في حفل اقتصر على أسرة أبو هشيمة وأفراد من عائلة "ياسمين".

وبعد زواجهما حرصا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة من بلدان العالم المختلفة، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في مايو الماضي. وقال مصدر لمصراوي آنذاك إن الانفصال تم في هدوء تام دون وجود خلافات بسبب التمثيل مثلما أشيع.