قبل ظهورها مع "صاحبة السعادة".. قصة شائعة نفتها ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف النجمة الكبيرة إسعاد يونس، مساء اليوم الاثنين 26 سبتمبر، الممثلة ياسمين صبري في حلقة جديدة، تتحدث خلالها عن الكثير من التفاصيل الفنية والشخصية، كما تدخلان المطبخ معا لطهي الطعام.

ياسمين عادة ما تشغل أخبارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ شهدت الساعات الماضية، خروج أنباء تفيد بعودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما، وهي الأنباء التي لم تخرج بشأنها أي تأكيدات أو نفي من الطرفين.

وفي سبتمبر الجاري، انشغل الجمهور بحقيقة صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة صغيرة، مع تعليق يزعم بأنها ابنة ياسمين من زيجتها الأولى واسمها تيا وعمرها أقل من 10 أعوام، وهو ما نفته ياسمين في بيان صحفي.

ياسمين نفت الشائعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بعض المواقع، وتزعم أن لديها ابنة، وأكدت أنها لم تنجب، وأن الطفلة التي تظهر معها في الصورة المتداولة كانت معها في مسلسل "فرصة تانية" وجسدت وقتها دور ابنة شقيقتها ضمن أحداث العمل، والتي كانت تلعب دورها الفنانة هبة مجدي.

الطفلة تُدعى حلا هاني شاركت في أكثر من عمل فني، منها "هبة رجل الغراب"، و"فرصة تانية".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المُقبل 2023 بمسلسل لم تكشف بعد عن تفاصيله، يعيدها بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية" والذي عُرض في رمضان 2020.