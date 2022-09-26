ياسمين صبري.. عبدالرحيم حسن انتقدها وجيهان قمري هاجمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشغل الفنانة ياسمين صبري اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونستعرض لكم هجوم وانتقاد تعرضت لهما ياسمين صبري من الفنانة جيهان قمري والفنان عبدالرحيم حسن، وذلك في السطور التالية:

جيهان قمري



هاجمت الفنانة جيهان قمري، الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها ببرنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، قائلة: "ليش بدي أعمل دعاية للشنطة اللي لابساها، ممكن أكون لابسة شيء بدولار، ليه أعلمهم إنه بدولار".

وأضافت: "في ناس حكيوا إن ياسمين صبري بتطلع تريند، كل شوي، بس مش هو دا الفن، هو التريند إني أطلع لابسة سينييه، أو راكبة طيارة خاصة".

وردا على سؤال راغدة، أنه قيل إنك تغارين من ياسمين صبري، قالت جيهان: "بالعكس، أنا بحبها كشخصية، والفلوس ما بتعملش بني آدمين، البني آدمين هي اللي بتعمل فلوس .. فيه ناس معاها فلوس كتير، فيه ناس مش لاقية تاكل، الأفورة وحشة".

وقالت: "أنا مش بشوف ياسمين صبري ممثلة شاطرة، هي ناجحة في موضوع التريند، أنا بشوفها ملكة جمال، وموديل، وبشوف دينا الشربيني ممثلة رائعة، دينا فعلا ممثلة".

واستطردت: "ياسمين ناقصها إحساس، وممكن تشتغل على نفسها في التمثيل".

كانت أخر أعمال الفنانة جيهان قمري مسرحية "نجوم الظهر"، بطولة محمد صبحي، سميرة عبدالعزيز، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، حمدي السيد، تأليف وإخراج محمد صبحي.



عبدالرحيم حسن

انتقد الفنان عبدالرحيم حسن، أداء الفنانة ياسمين صبري في الأعمال الفنية، وذلك أثناء ظهوره في برنامج الرسالة" المعروض على شاشة قناة "الحدث اليوم"، قائلا: "لا أحد ينكر أنها أنثى جميلة، هي بتشتغل بشكلها، مش أي حد قال بوقين بقى بيمثل، التمثيل ده موضوع تاني خالص، موهبتها الفنية بسيطة، ياسمين اشتغلت لشكلها، لجمالها، وفي حد بيعلمها تقول الكلام إزاي؟، فبدأت تقول الكلام، فالناس بقت باصة لشكل وكلام بيتقال، لكن هل تركت بصمة كممثلة، لأ، أنا لا أجامل في هذه المنطقة".

وأضاف: "زي نجلاء فتحي، أول ما بدأت، مكنتش بتعرف تمثل، كانت بتمثل لإنها جميلة، فشغلوها، وعلموها لحد ما تدعكت في التمثيل، الخبرات والسنين خلتها نجلاء فتحي، وياسمين لو كمان 5 سنين، وشغالة مع حد بيدربها، وتسمح لحد إنه يعلمها، وتدخل ورش تتعلم التمثيل، اعتقد بعد 5 سنين هتبقى ممثلة جامدة".

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أشهر من انفصالهما.

ولم يؤكد أو ينفي أي من الطرفين حقيقة ما أثير، ورجح البعض أن تتحدث ياسمين صبري عن عودتهما في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، في حفل اقتصر على أسرة أبو هشيمة وأفراد من عائلة "ياسمين".

وبعد زواجهما حرصا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة من بلدان العالم المختلفة، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في مايو الماضي.

وقال مصدر لمصراوي آنذاك إن الانفصال تم في هدوء تام دون وجود خلافات بسبب التمثيل مثلما أشيع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020 .