"لبسها من باريس ومتعلمتش بمدارس حكومة".. أبرز خلافات ياسمين صبري مع والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل اليوم الاثنين 26 سبتمبر، الممثلة ياسمين صبري، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، على قناة DMC، وكانت ياسمين قد شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بعد خروج أنباء تشير إلى عودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد انفصالهما قبل عدة أشهر.

ظهور ياسمين دائما ما يشغل "السوشيال ميديا" كما أن أزماتها مع والدها عادة ما تثير جدلا ويتم تداولها على نطاق واسع، ونستعرضها في السطور التالية..

التعليم الحكومي والمصروف القليل

في يناير الماضي تحدثت ياسمين في جلسة حوار على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، عن طفولتها، وقالت "أنا بنت اسكندرانية عايشة في طبقة متوسطة، مصروفي لو خلص وهو قليل جدا مع نفسي، وكنت بلعب سباحة وفي وقت من الأوقات كنت في مدرسة حكومة"، وهو ما أثار غضب والدها أشرف صبري.

ونفى أشرف ما قالته ياسمين بشأن تلقيها التعليم في فترة من الفترات بمدرسة حكومية، وبشأن مصروفها الذي وصفته بأنه كان قليلا جدا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر صبري صورة لطالبات مدرسة وصفها بأنها من أرقى مدارس الإسكندرية، معلقًا "دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي انها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة وانها وصلت بمجهودها".

وتابع "لكن ان واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية، بتلبس من باريس لإني كنت بجيب لها لبسها من هناك، ودخلت مدرسة الـ EGCأرقي مدارس اسكندرية في وقتها، وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها، وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية، تطلع تدعي انها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس!. حتاخدي نيشان، بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تصقفلك".

زفاف شقيقها

لم تكن أزمة التعليم والمصروف هي الأولى بين ياسمين ووالدها، إذ شهد أكتوبر 2021 قيام أشرف بالتأكيد على أن ابنته وشقيقتها رفضتا حضور حفل زفاف شقيقهما، وكتب عبر "فيسبوك": "فرح ابني بكره ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما أن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله".

والد ياسمين صبري يهاجمها

في نفس الشهر وبعد زواج ابنه، كتب أشرف "رد الجميل من أقرب الناس، أحيانا يكون خنجر في الضهر، زي ما عملت لبلال فرحه عملت لبناتي فرحهم وده فرح نرمين أختهم الشقيقة، وبرضه مراتي كارمن هي اللي ساعدتها في الترتيب والديكور، إحنا عمرنا ما قصرنا، لكن النتيجة قلب أسود جاحد، حرقت قلب أخوها".

كيف تحدثت ياسمين صبري عن والدها

في برنامجabtalks تحدثت ياسمين صبري عن والدها، وقالت "جدتي وجدي لمامتي هما اللي ربوني، وجدتي ست شديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين".

ياسمين أضافت: "ماكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال من وأنا عندي سنتين، مشفتش غير جدي وجدتي ".

وتابعت ياسمين صبري: "مفيش علاقة بوالدي، وده مش بسبب الانفصال، كل يوم الواحد بيبقاله اختيار وناس بتختار تكمل الطريق وتتحمل المسئولية وفيه ناس بتختار نفسها أو أيًا كان، والانفصال مش معناه العيلة تتفكك بالعكس ده بيبقى اختيار".

والد ياسمين ينشر صور خطوبتها

بعد اللقاء بأيام قليلة، رد أشرف صبري على ما قالته ابنته في البرنامج، ونشر عبر "فيسبوك" صورا من حفل خطوبتها من زوجها الأول، وعلّق: "بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي، وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة، وقدرت تطعن أبوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جبتلها عربية، ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها".

أضاف: "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها، ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن أخواته ماجوش مش هيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد هيكون كده.. اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها، وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.. حسبي الله ونعم الوكيل". وذلك قبل أن يحذف الوالد ما نشره عبر "فيسبوك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.