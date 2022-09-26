"أكتشف نفسي كممثلة".. ندى موسى توجه رسالة للمخرج محمد ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ندى موسى، رسالة للمخرج محمد ياسين بعد الجائزة التي حصلت عليها من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى عن دورها في مسلسل "المشوار".

وكتبت ندى، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا أستاذي محمد يس على ثقتك وعلى منحي هذه الفرصة العظيمة لاستمتع وأتعلم وأكتشف نفسي كممثلة وإنسانة من أول وجديد.. شكراً على كلماتك وتشجيعك وصدقك.. شكراً على فرصة التمثيل مع مخرج صادق وعظيم ولن يتكرر".

وتابعت: "لن تكفي كلمة شكرا واحدة.. فلك مني كل الامتنان والحب والتقدير، شكراً إدراة المهرجان.. شكراً رئيس المهرجان وصديقي وممثلي المفضل دكتور/ يحيى الفخراني".

واستكملت: "شكرا نقابة المهن التمثيلية.. شكرا أستاذي ودكتوري د/ أشرف زكي، شكراً الشركة المتحدة، شكراً على منحي جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور عزة في مسلسل المشوار وعلى هذه التجربة الرائعة.. وهذه النسخة المميزة لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى".

وأضافت: "شكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي ووثقت فيا وساعدتني واستحملتني وكانوا في ضهري في أي وقت احتاجتهم فيه وخصوصا.. أمي وباكو اللي طلعت عينهم وجننتهم".

مسسل "المشوار" بطولة النجم محمد رمضان ودينا الشربيني وندى موسى وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وأحمد مجدي، ومن إخراج محمد ياسين.

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، أقيم هذا العام برئاسة الفنان الدكتور يحيى الفخراني، وأقامته نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنظيم شركة بي أو دي، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية على مدار العام، وبشكل استثنائي تم خلال هذه النسخة تقييم أعمال الدراما الرمضانية 2022.