الممثلة جال جادوت تعود بفيلم الجاسوسية Heart of Stone

القاهرة - سامية سيد - تقدم الممثلة جال جادوت دور البطولة في فيلم الإثارة والأكشن "Heart of Stone" المقرر طرحه على منصة نيتفليكس العام المقبل، هو فيلم تجسس أمريكي يدور حول حياة عميلة المخابرات المركزية راشيل ستون كجاسوسة أمريكية،وفقا لموقع THR.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب جال جادوت كلاً من الممثلة الهندية عليا بهات، والممثل جيمي دورنان، والفيلم من تأليف جريج روكا وأليسون شرودير، ومن إخراج توم هاربر.

وأصدرت منصة نيتفليكس فيديو خلف الكواليس لفيلم Heart of Stone وخلال الفيديو قالت جال جادوت: "سيكون الفيلم عبارة عن ملحمة" مضيفة "، إنه فيلم إثارة ونحن حاولنا على قدر المستطاع جعل الأحداث تبدو واقعية بقدر كبير حتى يستطيع المشاهدين الشعور بما نعانيه من ألم داخل الفيلم"، أما عليا بهات فقالت:"الفيلم يحتوي على تلك الشخصيات التي تستطيع الشعور بها والتواصل معها"، وفيما قال جيمي دورنان "هناك الكثير من الأحداث داخل الفيلم".

وكان أخر أعمال جال جادوت هو فيلم Death on the Nile ولم ينل إعجاب الجماهير، وكان عبارة عن خيبة أمل، فلم يحقق الايرادات المرجوه له في شباك التذاكر في وقت سابق من العام الجاري 2022 والفيلم يعد الجزء الثاني من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذى يستكمل التحقيق في جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذي يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه في القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.



جال جادوت اثناء تصويرها فيلم Heart of Stone