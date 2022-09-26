شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 16 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، يوم الجمعة 16 ديسمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

"تيجى أخدك نخرج برة.. نقعد من 6 لـ 9

أنا ‏عايز ‏أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفي

يا نعمة وهدية في حضني تعالي اتحدفي.. آه

في فيلم شبه حكايتنا.. وغنوة كلامها حالتنا

واللى عندى أنا هقوله.. واحدة واحدة فى سكتنا

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفى

ويأتي ذلك بعدما طرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب أغنية "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى كريم نور.