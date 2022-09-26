شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لـ فتحى سعد: أنت فنان كبير واتشرفت بالشغل معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو للفنان فتحى سعد من أحد لقاءاته التليفزيونية، وتحدث فتحي عن أحد الفنانين الشباب الذين أساءوا معاملته عند طلبه العمل وبسبب ذلك اكتأب فتحي ولم ينزل إلى الشارع لمدة عشر أيام تقريبًا.

وقارن فتحي الفنان الذي أحرجه بالنجم محمد إمام الذي أحسن معاملته جدًا في كواليس فيلم (عمهم)، واهتم بزيارة فتحي سعد في غرفته والترحيب به.

فقال فتحي سعد عن محمد إمام: "يكفيني نجم زي محمد إمام، لقيت واحد داخل غرفتي يسلم عليا ويقول لي أنا بحب حضرتك جدًا وسعيد جدًا بالشغل معاك، ساعتها لم أكن أعرفه فسألت عنه قالولي ده بطل الفيلم محمد إمام".

وأكمل: "تخيلي هذا الإنسان المحترم الأبيض من جواه لما يشوفي وأنا داخل يقوم يقف أو يقول كرسي للأستاذ بسرعة".

وعلق محمد إمام على الفيديو قائلاً: "شكرًا للأستاذ فتحي سعد.. أنت فنان كبير وأنا اتشرفت بالشغل معاك".

وانهالت تعليقات الجمهور والنجوم على الفيديو وجاءت تعليقاتهم مؤكدة على أخلاق محمد إمام الرفيعة وحسن سلوكه ومتمنيين له التوفيق في الخطوات المقبلة.







